В СКА оценили кричалки «Спартака» в матче КХЛ

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев негативно оценил кричалки фанатов «Спартака» в адрес его клуба в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Разочаровали пара непотребных кричалок фанатов «Спартака». Особенно на фоне того, что они время от времени показывали умение болеть. Это не должно понравиться руководству КХЛ и, надеюсь, владельцам, партнерам и спонсорам легендарного клуба», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось о том, что фанаты «Спартака» кричали: «СКА — позор российского хоккея».

Встреча между «Спартаком» и СКА завершилась со счетом 5:2 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

10 октября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский «Спартак» из-за болельщиков, которые скандировали «Зенит» — позор российского футбола» на матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Московский клуб обязан заплатить 40 тыс. рублей из-за этого нарушения. КДК РФС уже несколько раз наказывал московский клуб из-за оскорбительных кричалок фанатов. В матче с «Ростовом» подобное поведение было зафиксировано на 42-й минуте игры.

Ранее игрока «Динамо» наказали за оскорбительный жест в адрес фанатов.