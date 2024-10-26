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Стала известна символическая сборная шестого тура Кубка России

Три игрока «Локомотива» попали в символическую сборную шестого тура Кубка России

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ФК «Динамо»

Официальный Telegram-канал Кубка России представил сборную лучших игроков шестого тура групповой стадии Кубка России.

Наибольшее представительство в команде получили футболисты московского «Локомотива» — три человека. Это вратарь Антон Митрюшкин и полузащитники Алексей Батраков и Артем Карпукас.

В итоговой сборной, помимо футболистов «железнодорожников» оказались защитники Илья Жбанов из «Ростова», Миенти Абена из «Спартака», Свен Карич из «Пари НН» и Олакунле Олусегун из «Краснодара». Также в список попал новичок ЦСКА малийский полузащитник Секу Койта. Динамовскую линию нападения в лице Дениса Макарова и Эль-Мехди Маухуба разбавил форвард «Ростова» Алексей Сутормин.

В четвертьфинале верхней сетки Кубка России сыграют московский «Спартак» против «Ростова», столичное «Динамо» с «Локомотивом». Также петербургский «Зенит» сразится с грозненским «Ахматом», а казанский «Рубин» сыграет с московским ЦСКА. В Пути РПЛ команды сыграют по два матча в каждом раунде — дома и в гостях. Победитель пары проходит дальше, проигравший не покидает турнир, а опускается в сетку Пути регионов. Первые игры состоятся 5-7 ноября, а ответные — 26-28 ноября.

Ранее бразильский футболист объяснил, кто помогает «Краснодару» лидировать в РПЛ.

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