Дубль Барбашева помог «Вегасу» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Т-Мобайл» в Вегасе, завершилась со счетом 6:4 (2:3, 1:1, 3:0). В составе «Вегаса» две шайбы забросил российский нападающий Иван Барбашев. Самым результативным игроком встречи стал же канадский защитник «Голден Найтс» Алекс Пьетранжело — в его активе три балла (0+3). Другой россиянин из «Вегаса» Павел Дорофеев завершил встречу без результативных действий.

После восьми проведенных встреч «Вегас» занимает пятое место в Западной конференции, набрав 57 очков.

В прошлом сезоне Барбашев принял участие в 89 матчах за «Вегас», в которых набрал 49 очков (19+30).

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», в составе которого выступали три российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов, нападающий Владимир Тарасенко. В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее получивший тяжелую травму хоккеист Глеб Кузьмин ответил на вопрос о завершении карьеры.