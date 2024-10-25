Получивший тяжелую травму хоккеист Кузьмин ответил на вопрос о завершении карьеры

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин рассказал о рисках завершить карьеру после тяжелой травмы. Слова хоккеиста приводит «Чемпионат».

«Любое повреждение может закончить карьеру. Бог увел от страшного, руки и ноги сами двигаются. Благодарен, что могу быть самостоятельным, несмотря на серьезное повреждение, и вернуться в большой спорт», — заявил Кузьмин.

17 сентября в ходе борьбы против защитника омского «Авангарда» Даррена Дица в середине второго периода Кузьмин потерял равновесие и врезался головой в борт. Хоккеист покинул лед на носилках, после чего был доставлен в больницу на обследование. «Салават Юлаев» выиграл ту встречу со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 27-летний Кузьмин забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. На данный момент башкирский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 20 очков после 16 игр.

Ранее КХЛ попросила новую лигу сбежавшего хоккеиста разорвать с ним контракт.