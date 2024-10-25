Арестованный за драку с болельщиком Михаил Литвин вышел на свободу

Блогер Михаил Литвин, находившийся под арестом за драку с болельщиком на футбольном матче, вышел на свободу, сообщает 112.

Днем 12 октября портал Sport24 написал, что Литвин вступил в потасовку с фанатами на матче шестого тура Winline Кубка Media League. Команда блогера — Lit Energy — играла с клубом СКА, президент которого — Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. По ходу матча болельщики СКА начали оскорблять Литвина, что разозлило блогера, и он отправился на трибуну, чтобы разобраться. Одного из фанатов он ударил по лицу, затем его отвели от трибуны, чтобы не допустить продолжения драки. В итоге после инцидента Литвина отправили под административный арест на 13 суток. Медиалига дисквалифицировала блогера на полгода за нападение на болельщика. Свою вину блогер признал и посетовал, что не может «отмотать время назад, чтобы исправить ситуацию». В прошлом он уже привлекался за мелкое хулиганство и получил штраф.

Ранее Мизулина напомнила, что устроивший драку блогер Литвин не служил в армии.