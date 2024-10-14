Медиалига дисквалифицировала Литвина на полгода за драку с болельщиком

Медиалига дисквалифицировала на полгода блогера Михаила Литвина за нападение на болельщика во время матча. Об этом РБК сообщил глава Медиалиги Николай Осипов.

«Такой агрессии нет оправдания и места на нашем турнире. Литвин принес нам свои извинения. Лига в будущем собирается еще более внимательно отнестись к вопросам морально-этической стороны», — заявил Осипов.

14 октября стало известно, что Литвина арестовали на 13 суток.

Днем 12 октября портал Sport24 сообщал, что Литвин вступил в потасовку с фанатами на матче шестого тура Winline Кубка Media League. Команда блогера — Lit Energy — играла с клубом СКА, президент которого — Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. По ходу матча болельщики СКА начали оскорблять Литвина, что разозлило блогера, и он отправился на трибуну, чтобы разобраться. Одного из фанатов он ударил по лицу, после чего его отвели от трибуны, чтобы не допустить продолжения драки.

Как рассказал президент MFL Николай Осипов, правоохранители вывели Литвина со стадиона сразу. По данным Mash, мужчина, которого блогер ударил по лицу, — один из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка» Сергей Плынин. Уточняется, что его вместе с другом Литвина Рустамом Ахмадулаевым также доставили в отдел. Плынину грозит до 15 суток за выкрикивание нецензурных слов в общественном месте.

Ранее Екатерина Мизулина напомнила блогеру Литвину о службе в армии.