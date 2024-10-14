Блогера Литвина арестовали на 13 суток за драку на матче

Блогера Михаила Литвина отправили под административный арест на 13 суток за удар болельщика на футбольном матче. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Свою вину блогер признал и посетовал, что не может «отмотать время назад, чтобы исправить ситуацию». Ранее он уже привлекался за мелкое хулиганство и получил штраф.

Днем 12 октября портал Sport24 сообщал, что Литвин вступил в потасовку с фанатами на матче шестого тура Winline Кубка Media League. Команда блогера — Lit Energy — играла с клубом СКА, президент которого — Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. По ходу матча болельщики СКА начали оскорблять Литвина, что разозлило блогера, и он отправился на трибуну, чтобы разобраться. Одного из фанатов он ударил по лицу, после чего его отвели от трибуны, чтобы не допустить продолжения драки.

Как рассказал президент MFL Николай Осипов, правоохранители вывели Литвина со стадиона сразу. По данным Mash, мужчина, которого блогер ударил по лицу, — один из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка» Сергей Плынин. Уточняется, что его вместе с другом Литвина Рустамом Ахмадулаевым также доставили в отдел. Плынину грозит до 15 суток за выкрикивание нецензурных слов в общественном месте.

Ранее Екатерина Мизулина напомнила блогеру Литвину о службе в армии.