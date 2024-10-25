Тренер СКА о фанатах «Спартака»: орали матом всю игру

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Спартака» заявил, что болельщики красно-белых весь матч кричали матом, передает «Чемпионат».

«Когда матом орут всю игру, то лига должна вмешиваться, это неправильно. Дети сюда пришли маленькие, а всю игру матом орут люди. Нам нужны спонсоры, болельщики адекватные», — сказал Ротенберг.

Ранее сообщалось о том, что фанаты «Спартака» кричали: «СКА — позор российского хоккея».

Встреча между «Спартаком» и СКА завершилась со счетом 5:2 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

10 октября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский «Спартак» из-за болельщиков, которые скандировали «Зенит» — позор российского футбола» на матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Московский клуб обязан заплатить 40 тыс. рублей из-за этого нарушения. КДК РФС уже несколько раз наказывал московский клуб из-за оскорбительных кричалок фанатов. В матче с «Ростовом» подобное поведение было зафиксировано на 42-й минуте игры.

Ранее сообщалось, что «Спартак» могут наказать за кричалку «СКА — позор российского хоккея».