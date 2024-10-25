«Спартак» могут наказать за кричалку «СКА — позор российского хоккея»

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) заявили, что московский «Спартак» может быть наказан за то, что фанаты красно-белых на матче регулярного чемпионата скандировали «СКА — позор российского хоккея», передает «Чемпионат».

«Лига изучит все обстоятельства указанного факта. В случае его подтверждения и наличия основания для санкций примет необходимые меры в соответствии с Регламентом», — сказали в пресс-службе КХЛ.

Встреча между «Спартаком» и СКА завершилась со счетом 5:2 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

10 октября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский «Спартак» из-за болельщиков, которые скандировали «Зенит» — позор российского футбола» на матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Московский клуб обязан заплатить 40 тыс. рублей из-за этого нарушения. КДК РФС уже несколько раз наказывал московский клуб из-за оскорбительных кричалок фанатов. В матче с «Ростовом» подобное поведение было зафиксировано на 42-й минуте игры.

Ранее игрока «Динамо» наказали за оскорбительный жест в адрес фанатов.