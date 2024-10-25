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Воспитанник «Краснодара» рассказал, жалеет ли он о переезде в США

Воспитанник «Краснодара» Дашин: я не жалею о переезде в США

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SIUE Cougars

Российский футболист Павел Дашин, являющийся воспитанником «Краснодара», признался, что не жалеет о переезде в США, передает «Чемпионат».

«Все было как в кино. Во-первых, я летел в пустом самолете — из-за ковида. Во-вторых, долгий перелет — часов девять. Я первый раз летел так далеко. Вообще не жалею ни о чем», — сказал Дашин.

В сезоне-2024/25 команды в Российской премьер-лиге сыграли уже 12 туров. Лидером стал «Краснодар», который набрал 30 очков. На балл от лидера отстает петербургский «Зенит», замыкает тройку лучших московский «Локомотив», у которого в активе 27 очков. На четвертом и пятом местах идут столичные ЦСКА и «Динамо», набравшие одинаковое количество очков — 23.

Ранее полузащитник и капитан «Краснодара», выступающий за сборную Армении, Эдуард Сперцян высоко оценил уровень своего 19-летнего одноклубника — Данилы Козлова.

Ранее бразильский футболист объяснил, кто помогает «Краснодару» лидировать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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