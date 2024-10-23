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19-летний российский самородок восхитил иностранного футболиста

Капитан «Краснодара» Сперцян высоко оценил уровень 19-летнего Козлова

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ФК «Краснодар»

Полузащитник и капитан «Краснодара», выступающий за сборную Армении, Эдуард Сперцян высоко оценил уровень своего 19-летнего одноклубника — Данилы Козлова. Слова 24-летнего футболиста приводит Legalbet.

«Козлов — очень талантливый парень. Он очень много работает и трудится. Все ребята в команде стараются подсказывать и помогать ему, так как он еще достаточно молод, а он потом выходит на поле и творит», — сказал Сперцян.

Козлов является воспитанником петербургского «Зенита». В январе 2024 года он перешел в калининградскую «Балтику», которая выступала в том сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Полузащитник сумел проявить себя на высоком уровне и летом подписал контракт с «Краснодаром», который заплатил «Балтике» за этот трансфер €1,25 млн.

В текущем сезоне Козлов принял участие в 16 матчах в составе «быков» и записал на свой счет один забитый мяч.

Ранее игра Пьянича за ЦСКА вызвала эмоции у иностранного футболиста.

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