Канадская фигуристка восхитилась россиянкой: как она не сможет кататься ни одна женщина

Канадская фигуристка Деанна Стеллато-Дудек, выступающая в паре с Максимом Дешамом заявила, что следит за карьерой россиянки Алены Косторной, передает Sports.ru.

«Ни одна женщина не сможет кататься как Алена. И тем более этого невозможно добиться мужчине. Ей с партнером надо найти стиль — уже как паре», — сказала Стеллато-Дудек.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Куница сделал предложение Косторной в мае 2023 года на воздушном шаре. Фигуристы сыграли свадьбу в августе того же года. Прошлый сезон стал дебютным для пары. В этом они вынуждены пропустить часть стартов из-за заболевания Косторной.

Ранее Косторная рассказала о влиянии болезни на продолжение карьеры.