«ПСЖ» отказался выплачивать Мбаппе €55 млн даже после проигранной апелляции

Французский «ПСЖ» повторно не стал выплачивать бывшему форварду команды Килиану Мбаппе €55 млн, несмотря на то, что парижан обязала произвести выплату Профессиональная футбольная лига Франции (LFP).

25 октября LFP отклонила апелляцию «ПСЖ» по делу о невыплаченной зарплате и бонусах экс-форварда команды Килиана Мбаппе.

Парижане заявили, что не будут подчиняться этому решению. Сообщается, что клуб может продолжить спор в Федерации футбола Франции (FFF), национальном Олимпийском комитете или суде по трудовым спорам.

«ПСЖ» за это грозят санкции от лиги в виде трансферного бана.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Первые голы в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании Мбаппе забил в матче четвертого тура против «Бетиса». Он оформил дубль, а мадридский клуб победил со счетом 2:0. 4 сентября Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч».

Ранее Неймар пожаловался бразильцам из «Реала» на Мбаппе.