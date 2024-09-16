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Неймар пожаловался бразильцам из «Реала» на Мбаппе

Неймар заявил бразильцам из «Реала», что общение с Мбаппе является катастрофой

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Reuters

Бразильский нападающий Неймар написал своим соотечественникам, выступающим за мадридский «Реал», пожаловался на французского форварда Килиана Мбаппе. Об этом сообщает GFFN.

По информации источника в лице журналиста Сириль Ануны, южноамериканец обсуждал с Винисиусом Жуниором, Родриго и другими игроками переход Мбаппе в негативном ключе.

«Бразильцы из «Реала» дружны с Неймаром. Между ним и Мбаппе всегда шла война. Неймар писал им про Мбаппе, что это катастрофа и ад», — заявил Ануна.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав мадридского клуба в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Первые голы в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании Мбаппе забил в матче четвертого тура против «Бетиса». Он оформил дубль, а мадридский клуб победил со счетом 2:0. 4 сентября Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч».

Ранее сообщалось, что ЦСКА не будет подписывать контракт с бывшим нападающим «Удинезе».

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