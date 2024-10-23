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Названа причина, почему достижение Акинфеева важнее рекорда Дзюбы

Агент Сафонов: болельщики «Спартака» не примут Акинфеева

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Футбольный агент Алексей Сафонов, работающий с различными футболистами Российской премьер-лиги, высказался о карьере голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, много лет бывшего первым номером национальной сборной страны, подчеркнув, что, несмотря ни на что, его нельзя назвать общенациональной легендой.

«Объективно говоря, Акинфеев суперпопулярный. Но есть определенный нюанс — в Аргентине фанаты более объективны, а в России болельщики «Спартака» его никогда не воспримут. «Динамо» как братский клуб его признает, а болельщики «Спартака» — нет. С «Зенитом» то же самое. Поэтому тут объективно сложно сказать, но он столько лет уже на своем уровне», — отметил агент в разговоре с Legalbet.

Также Сафонов уверен, что рекорды нападающих Артема Дзюбы и Александра Кержакова по забитым мячам за национальную команду страны будут побиты, а вот достижение Акинфеева по проведенным матчам останется непревзойденным. Кроме того, агент отметил вклад голкипера в успехи сборной, назвав его сейв в серии пенальти против Испании на чемпионате мира «ногой Бога».

Акинфеев провел в игре 12-го тура РПЛ против «Динамо» свой 779-й матч в составе ЦСКА, превзойдя достижение Лионеля Месси по играм за один клуб. Аргентинский форвард 778 раз выходил на поле в футболке испанской «Барселоны». Рекорд же принадлежит Райану Гиггзу, проведшему за английский «Манчестер Юнайтед» 963 встречи.

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