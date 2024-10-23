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«Жестко бесит, отвратительно судят»: Смолов накинулся на арбитров в РПЛ

Форвард «Краснодара» Смолов назвал отвратительным судейство в РПЛ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский нападающий «Краснодара» Федор Смолов во время собственного шоу на YouTube-канале Smol Talk раскритиковал уровень арбитров в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявив, что они отвратительно работают.

«Особенно когда Экспертно-судейской комиссией принимаются решения, они все направлены на поддержку судей. Что бы они ни сделали, мы не знаем, ошиблись они или нет. И это, конечно, жестко бесит. Я сейчас готов высказываться, что они отвратительно судят», — заявил форвард.

«Краснодар» идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ. За 12 туров национального первенства «быки» набрали 30 очков и на один балл опережают идущий вторым «Зенит». Замыкает тройку лидеров «Динамо», набравшее 27 очков.

34-летний Смолов перешел в «Краснодар» в статусе свободного агента летом 2024 года, после того как истек его контракт с московским «Динамо». Соглашение нападающего с «быками» действует до 30 июня 2025 года. В своей карьере Смолов также выступал за такие российские клубы, как «Локомотив», «Анжи» и «Урал». Также он выступал за нидерландский «Фейеноорд» в 2010 году и испанскую «Сельту» в 2020 году. В составе клуба из Испании он провел 14 матчей и забил два гола — «Реалу» и «Барселоне».

Ранее стали известны результаты всех матчей дня в Лиге чемпионов.

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