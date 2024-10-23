«Арсенал» обыграл «Шахтер» в матче Лиги чемпионов

Лондонский «Арсенал» обыграл донецкий «Шахтер» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. «Арсеналу» так и не удалось забить в этой встрече: на 35-й минуте мяч в свои ворота переправил голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык. На 77-й минуте бельгийский нападающий «Арсенала» Леандро Троссард не забил пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

После трех туров в активе коллектива из Лондона семь очков. У «Шахтера» остается один балл.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» на выезде сразится с итальянским «Интером». Встреча состоится 6 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Шахтер» сыграет с «Янг Бойз» из Швейцарии. Встреча состоится также 6 ноября и начнется в 20:45 мск.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

Ранее «Монако» Александра Головина разгромило «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов.