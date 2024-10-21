«Они должны умолять меня»: Мостовой о своей стажировке в клубах

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой после отказа московского «Спартака» принять его на стажировку заявил, что в руководстве клуба сидят нефутбольные люди. Его слова приводит Sport24.

«Между прочим, я первый им отказал. Сказал: «Я в больнице, не могу приехать». А кому-то там сверху это не понравилось. Какая уже разница? И вообще — меня никто из клубов звать не должен! Ни «Зенит», ни «Сельта»! Что значит позовут? Они должны умолять, чтобы я пришел к ним!» — заявил Мостовой.

О том, что «Спартак» отменил стажировку Мостового, сообщил начальник отдела подготовки тренеров академии Российского футбольного союза Сергей Овчинников 21 октября.

Мостовой 4 октября попал в больницу из-за камней в почках. Он перенес несколько операций, его уже выписали.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке».

Ранее стало известно, как проходит обучение Мостового на тренера.