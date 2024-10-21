Экс-игрок «Краснодара»: «Спартаку» повезло проиграть 0:3

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин заявил, что «быкам» удалось победить московский «Спартак» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) за счет самоотдачи и настроя. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Мало кому удается выиграть в гостях у «Спартака», да еще с таким счетом. Нужная победа. Думаю, «Спартаку» повезло, потому что могло быть не 0:3, а еще больше. Да, у «Спартака» тоже были моменты, но только один стопроцентный. А так, я скажу, «Краснодар» поинтересней выглядел. С победой его еще раз», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Краснодар» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В активе команды 30 баллов. На втором месте с 29 очками идет петербургский «Зенит». Третью строчку занимает «Локомотив» с 27 баллами, который свою игру 12-го тура проиграл подмосковным «Химкам». «Спартак» идет шестым с 19 очками.

Ранее была названа причина провала «Спартака» в чемпионате России.