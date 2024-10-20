Зарема: прошли времена, когда «Спартак» громил «Краснодар» со счетом 6:1

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова критично оценила поражение от «Краснодара» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), вспомнив о крупной победе красно-белых над «быками» в сезоне-2020/21. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Прошли те времена , когда «Спартак» громил «Краснодар» на своем поле 6:1. Забавно, что эту крупную победу на своем поле новое руководство удалило из ролика, посвященного 10-летию стадиона, на которое, кстати, Федуна не пригласили. Слова в прессе были враньем от клуба», — заявила Салихова.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Краснодар» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В активе команды 30 баллов. На втором месте с 29 очками идет петербургский «Зенит». Третью строчку занимает «Локомотив» с 27 баллами, который свою игру 12-го тура проиграл подмосковным «Химкам». «Спартак» идет шестым с 19 очками.

Ранее фанаты «Спартака» назвали позором поражение команды в матче РПЛ с «Краснодаром».