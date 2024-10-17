Выступавший за «Спартак» ирландский футболист Эйден Макгиди завершил карьеру в 38 лет. Об этом сообщает The Irish Examiner.

«Мне повезло сыграть за столько отличных команд в Шотландии, Англии и России — блестящие воспоминания о лучших клубах», — заявил футболист.

Последним клубом ирландца стал шотландский «Эр Юнайтед», в котором он был не только футболистом, но и техническим директором. В текущем сезоне Макгиди не сыграл ни разу.

Трансфер футболиста из «Селтика» в «Спартак» в 2010 году за £9,5 млн стал самым дорогим в истории шотландского футбола.

В 2022 году ирландец признавался, что до сих пор читает книги о России и Путине.

В составе национальной команды Ирландии Макгиди выступал на чемпионатах Европы в 2012 и 2016 году. Всего он провел 92 матча и забил пять голов.

За «Спартак» Макгиди отличился 13 раз в 93 играх в период с 2010 по 2013 год.

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