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В сборной России не согласились с падением интереса к футболу в стране

Защитник сборной России Горшков заявил, что не ощутил падения интереса к футболу

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Александр Вильф/РИА Новости

Защитник петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Горшков в интервью Legalbet заявил, что не ощущает падения интереса к футболу в стране.

По его словам, на матчи национальной команды всегда собирается полный стадион, вне зависимости от места проведения игры и статуса оппонента.

«На мой взгляд, интерес точно не падает. Сколько бы матчей сборная ни играла, всегда был аншлаг. Эксперты тоже наблюдают за сборной — кого вызвали, у кого какой прогресс и так далее. Крайние игры показали, что собираются полные стадионы, поэтому сборная интересна людям», — заявил Горшков.

В конце сентября ВЦИОМ на официальном сайте опубликовал данные опроса, согласно которым интерес россиян к футболу упал. Организация проводила опрос по телефону, всего было опрошено 1,6 тыс. человек, возраст которых начинался от 18 лет. По результатам исследования стало известно, что к футболу оказались равнодушны 77% опрошенных. В 2005-м это число составляло 43%. Также зафиксировано снижение количества постоянных футбольных болельщиков с 19 до 4%.

Ранее стали известны результаты всех матчей дня в Лиге наций.

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