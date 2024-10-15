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Франция в меньшинстве обыграла Бельгию в Лиге наций

Франция в меньшинстве обыграла Бельгию со счетом 2:1 в матче Лиги наций

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Sarah Meyssonnier/REUTERS

Сборная Франции обыграла национальную команду Бельгии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.

Встреча состоялась на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В первом тайме было назначено два пенальти. Однако бельгийцы свой не реализовали — на 23-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс пробил выше ворот, а вот французы оказались точнее: нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани забил с точки на 35-й минуте. Зато у Бельгии получилось забить в первой половине с игры: на 45+3-й минуте форвард «Лейпцига» Лои Опенда счет сравнял. Во втором тайме гол хавбека французов Ману Коне на 60-й минуте не засчитали из-за игры рукой, но уже через две минуты Коло-Муани оформил дубль. На 76-й минуте Франция осталась в меньшинстве: вторую желтую карточку получил полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени.

Бельгия и Франция играют в Лиге A в группе 2 вместе с национальными командами Италии и Израиля. После четвертого тура Франция занимает вторую строчку с девятью очками. Бельгия идет третьей — у них четыре балла.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В следующем туре Бельгия сыграет дома против сборной Италии. Игра состоится 14 ноября, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Франция в тот же день сыграет на своем поле с Израилем, встреча также начнется в 22:45 мск.

Ранее Германия обыграла Нидерланды в матче Лиги наций.

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