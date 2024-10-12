Кучеров повторил редкий рекорд в НХЛ 1922 года

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил хет-трик в первом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2024/25 против «Каролины Харрикейнз» за последние десять минут игры.

По информации Sport24, до этого всего два игрока в истории НХЛ в первом же матче сезона делали такое: Бэйб Дай (1922) и Берт Корбю (1919).

Встреча завершилась победой «Тампы» со счетом 4:1. Еще одну шайбу «Лайтнинг» забросил Виктор Хедман, и Кучеров в его голе записал на свой счет результативную передачу. Единственный гол «Каролины» оформил Джордан Стаал.

Следующий матч команды также проведут друг против друга. Однако игра, которая состоится 13 октября, пройдет уже на «Амали-Арене» в Тампе. Стартовая сирена прозвучит 02:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», в составе которого выступали в том сезоне три российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов, нападающий Владимир Тарасенко. В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

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