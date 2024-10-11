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Воспитанник «Спартака» отказался от перехода в «Челси»

Воспитанник «Спартака» Яковлев рассказал, что отказался от перехода в «Челси»

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Broke Boys FC

Бывший футболист московского «Спартака» Павел Яковлев на YouTube-канале «Коммент.Шоу» рассказал, что отказался от перехода в лондонский «Челси».

«В начале моего профессиональной карьеры в «Спартаке» я провел хорошую половину сезона. Пошли слухи, что меня хочет «Челси». Агент сказал, что это реально. Приняли решение, что здесь, в России, классно. Сейчас думаю, что надо было уезжать», — сказал Яковлев.

33-летний футболист выступает за медиаклуб «Broke Boys» с 2024 года. В профессиональной карьере Яковлев играл в «Спартаке», самарских «Крыльях Советов», воронежском «Факеле» и других командах.

В составе московского «Спартака» Яковлев дважды становился серебряным призером чемпионата России.

В турнирной таблице текущего чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 19 очков. Лидируют в турнире «Краснодар» и московский «Локомотив», имея в активе по 27 баллов. На третьем месте идет петербургский «Зенит» (26).

Ранее Яковлев рассказал о различии профессиональных и медийных команд.

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