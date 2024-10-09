«Мог послать на три буквы»: Игнашевич о конфликтах с Акинфеевым в ЦСКА

Бывший защитник московского ЦСКА, тренер Сергей Игнашевич в интервью YouTube-каналу Smol Talk признался, что у него было полное взаимопонимание на поле с голкипером и капитаном армейского клуба Игорем Акинфеевым, однако иногда случались различные инциденты.

«За исключением некоторых моментов, когда кто-то перебарщивал. Это тоже в игре, ты понимаешь. Например, мы обыгрываем «Зенит» 3:0 в Питере. На 93-й пропускаем гол — 3:1. Идем обниматься [после финального свистка], а он мимо нас, мимо защитников, проходит прямой наводкой в раздевалку, посылает нас на три буквы», — поделился Игнашевич.

Акинфеев является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка страны, победителем Кубка УЕФА и бронзовым призером чемпионата Европы — 2008 в составе российской национальной команды. Его действующий контракт с армейцами рассчитан до лета 2026 года.

Игнашевич в 2004 году подписал контракт с ЦСКА, в составе которого играл до завершения карьеры летом 2018 года. С 2005 по 2008 год он был капитаном армейцев. С 2018 года он начал тренерскую карьеру, последним его местом работы стала калининградская «Балтика».

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