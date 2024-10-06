Зарема Салихова сравнила футболиста «Спартака» с брошенным щенком

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об игроке красно-белых Шамаре Николсоне, который оформил дубль в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», передает Metaratings.

«Шамара до прихода Станковича клуб пинал как брошенного щенка. Издевался, скидывал в аренду, не давая даже шанс. Для Шамара очень важно окружение — кто старший, кто вожак в стае», — сказала Салихова.

В матче против «Ростова» все три мяча были забиты в первом тайме: счет открыл полузащитник Наиль Умяров на 29-й минуте, а на 34-й и 45+1-й минутах ямайский нападающий Шамар Николсон оформил дубль. Он мог отличиться в первой половине встречи еще дважды, но эти взятия ворот были отменены из-за офсайда и игры рукой.

После этой победы, «Спартак» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Николсон провел в текущем сезоне четыре матча, забив два мяча.

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