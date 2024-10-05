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«Позор российского футбола»: болельщики «Спартака» оскорбляли «Зенит» на матче РПЛ

Болельщики «Спартака» называли «Зенит» позором российского футбола на матче РПЛ

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РИА Новости

Болельщики «Спартака» оскорбляли петербургский «Зенит» во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

В первой половине игры сектор активной поддержки красно-белых скандировал «Зенит» – позор российского футбола».

Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Все три мяча были забиты в первом тайме: счет открыл полузащитник Наиль Умяров на 29-й минуте, а на 34-й и 45+1-й минутах ямайский нападающий Шамар Николсон оформил дубль. Он мог отличиться в первой половине встречи еще дважды, но эти взятия ворот были отменены из-за офсайда и игры рукой.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы, «Спартак» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Теперь в активе команды 19 очков после 11 встреч. «Ростов» занимает девятое место, набрав 12 очков.

В следующем матче чемпионата России «Спартак» сыграет дома с «Краснодаром». Встреча состоится 19 октября. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

«Ростов» сыграет в гостях с «Пари НН». Матч пройдет также 19 октября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 14:00 по московскому времени.

Ранее «Рубин» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ.

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