«Рубин» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» обыграл «Ахмат» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая на стадионе «Ак Барс Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В концовке первого тайма счет открыл 19-летний нападающий казанцев Илья Рожков на 45-й минуте. Окончательный счет установил албанский форвард Мирлинд Даку на 90+1-й минуте. На 90+3-й минуте боснийский защитник «Ахмата» Дарко Тодорович не реализовал пенальти.

Благодаря этой победе, «Рубин» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Теперь в активе команды 15 очков после 11 встреч. «Ахмат» занимает последнее, 16-е место, набрав шесть очков.

В следующем матче чемпионата России «Рубин» сыграет дома с московским «Динамо». Встреча состоится 20 октября. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.

«Ахмат» так же дома сразится с воронежским «Факелом». Матч пройдет 18 октября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 20:15 по московскому времени.

Действующим чемпионом России является «Зенит».

Ранее «Спартак» разгромил «Ростов» в матче РПЛ.