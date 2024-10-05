Игроков «Оренбурга» обвинили в отставке Деограсии

Бывший главный тренер клубов Российской премьер-лиги Ринат Билялетдинов в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об увольнении из «Оренбурга» Давида Деограсии, отметив, что при нем команда в предыдущем сезоне показывала качественный футбол, а также отметив, что игроки виноваты в том, как они играют сейчас.

«Не знаю, может, и надо было увольнять, а, может, и не надо было. С одной стороны, оно объяснимо, но у каждого увольнения свои причины. Я бы поблагодарил Деограсию за то, что у него качественная была команда, особенно в домашних матчах, играла в красивый футбол. Старалась играть. И иногда получалось. Что-то сейчас сломалось в механизме. В недавнем матче с «Химками» был на трибунах и видел, что она играла полтора тайма с численным преимуществом и совсем бледно выглядела. Команда практически не двигалась. Игроки, которые там задавали тон, сохранившиеся. Я за второй тайм насчитал 90% брака. Виноват ли в этом Деограсия? Не знаю. Виноват ли игрок — сто процентов. Почему так? Это может быть внутри команды», — подчеркнул Билялетдинов.

«Оренбург» не выигрывает на протяжении 14-ти матчей в чемпионате и Кубке страны после победы в первом туре РПЛ над московским «Спартаком» (2:0). Деограсия был отправлен в отставку перед выездной встречей 11-го тура с действующим чемпионом страны «Зенитом».

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