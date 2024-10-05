Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший тренер клубов РПЛ рассказал, что может помешать «Зениту» обыграть «Оренбург»

Тренер Билялетдинов: «Зенит» выиграет у «Оренбурга», если не будет валять дурака

close
Телеграм-канал «ФК «Оренбург»»

Бывший главный тренер клубов Российской премьер-лиги Ринат Билялетдинов в комментарии для «Газеты.Ru» высказался перед матчем 11-го тура РПЛ «Зенит» — «Оренбург», оценив состояние гостей после отставки главного тренера Давида Деограсии.

«У них были неплохие матчи. Особенно в Ростове, когда они вели в счете 2:0, но 2:3 проиграли. Искрометная такая игра получилась. Была очень интересная игра по содержанию, голы красивые. Команда, казалось, вот-вот-вот… И что-то мешало. В том состоянии, которое у них сейчас, «Зенит» выиграет, если не будет валять дурака. Недооценка соперника может дать «Оренбургу» какие-то шансы. Но при том движении, при той согласованности действий многие команды Первой лиги в том году выглядели сильнее, чем «Оренбург» сейчас в последнем матче, который я смотрел с «Химками». 0:0 закончили, но настолько беззубая игра вообще. Я не ожидал «Оренбург» увидеть в таком состоянии, тем более в матче чемпионата. Может, это и послужило причиной отставки. Убедились, что команда не готова играть в футбол, который принесет очки», — считает Билялетдинов.

«Оренбург» уволил Деограсию после 14 матчей без побед в чемпионате и Кубке России. Оренбуржцы в этом сезоне выиграли только у «Спартака» (2:0) в первом туре РПЛ, после чего не одержали ни одной победы. «Зенит» опустился в чемпионате с первого на третье место после поражения от «Краснодара» (0:2) в десятом туре.

Ранее стало известно, почему «Динамо» не смогло обыграть «Спартак».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами