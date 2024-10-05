Бывший тренер клубов РПЛ рассказал, что может помешать «Зениту» обыграть «Оренбург»

Бывший главный тренер клубов Российской премьер-лиги Ринат Билялетдинов в комментарии для «Газеты.Ru» высказался перед матчем 11-го тура РПЛ «Зенит» — «Оренбург», оценив состояние гостей после отставки главного тренера Давида Деограсии.

«У них были неплохие матчи. Особенно в Ростове, когда они вели в счете 2:0, но 2:3 проиграли. Искрометная такая игра получилась. Была очень интересная игра по содержанию, голы красивые. Команда, казалось, вот-вот-вот… И что-то мешало. В том состоянии, которое у них сейчас, «Зенит» выиграет, если не будет валять дурака. Недооценка соперника может дать «Оренбургу» какие-то шансы. Но при том движении, при той согласованности действий многие команды Первой лиги в том году выглядели сильнее, чем «Оренбург» сейчас в последнем матче, который я смотрел с «Химками». 0:0 закончили, но настолько беззубая игра вообще. Я не ожидал «Оренбург» увидеть в таком состоянии, тем более в матче чемпионата. Может, это и послужило причиной отставки. Убедились, что команда не готова играть в футбол, который принесет очки», — считает Билялетдинов.

«Оренбург» уволил Деограсию после 14 матчей без побед в чемпионате и Кубке России. Оренбуржцы в этом сезоне выиграли только у «Спартака» (2:0) в первом туре РПЛ, после чего не одержали ни одной победы. «Зенит» опустился в чемпионате с первого на третье место после поражения от «Краснодара» (0:2) в десятом туре.

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