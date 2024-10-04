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В «Оренбурге» раскрыли план на игру с «Зенитом»

Игрок «Оренбурга» Башич пообещал, что команда постарается отнять очки у «Зенита»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Футболисты «Оренбурга» сделают все, чтобы постараться отнять очки у петербургского «Зенита» в выездном матче 11 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил полузащитник «Оренбурга» Иван Башич.

«Нас ожидает тяжелая игра на выходных. «Зенит» — сильнейшая команда лиги. Они последние шесть лет спокойно выигрывают чемпионат. Только в прошлом году у них возникли определенные трудности. В любом случае мы будем бороться и постараемся забрать три или хотя бы одно очко», — сказал Башич.

Матч между «Зенитом» и «Оренбургом» состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 5 октября. Игра начнется в 16:30 по московскому времени. «Зенит» после 10 туров располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 23 очка – сине-бело-голубые на балл отстают от «Краснодара» и «Локомотива». «Оренбург» с семью очками находится на 14-й строчке.

Матч против «Зенита» станет для «Оренбурга» первым после отставки главного тренера Давида Деограсии. Руководить командой в статусе исполняющего обязанности будет старший тренер Ильшат Айткулов. При этом петербуржцы выйдут на этот матч без одного из лидеров: полузащитник Максим Глушенков, лишь недавно восстановившийся после травмы, вновь получил повреждение.

Ранее экс-игрок «Спартака» Мостовой заявил о готовности возглавить «Оренбург».

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