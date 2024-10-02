Гаджиев отреагировал на данные о снижении интереса россиян к футболу

Россияне не потеряли интерес к футболу, вопреки недавнему исследованию ВЦИОМа. Об этом заявил заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев, передает Pravda.Ru.

«Я думаю, что это полная чушь. Я не доверяю этим данным. Кто считал, как считал? Опрос можно провести так, что все данные будут наоборот. Несмотря на то, что значительная часть болельщиков, фанатов отказалась приходить на стадионы якобы из-за Fan ID, тем не менее, когда «Краснодар» играл с «Зенитом», там было под завязку — 34 тысячи человек на стадионе», — сказал он.

По его словам, кризис по количеству болельщиков фиксировался в 2018–2019 годах, однако теперь посещаемость многих стадионов растет. Кроме того, у россиян есть интерес к Чемпионату России, добавил Гаджиев.

В конце сентября ВЦИОМ на официальном сайте опубликовал данные опроса, согласно которым интерес россиян к футболу упал. Организация проводила опрос по телефону, всего было опрошено 1,6 тыс. человек, возраст которых начинался от 18 лет. По результатам исследования стало известно, что к футболу оказались равнодушны 77% опрошенных. В 2005-м это число составляло 43%. Также зафиксировано снижение количества постоянных футбольных болельщиков с 19 до 4%.

Ранее министр спорта отреагировал на данные о падении интереса к футболу в России.