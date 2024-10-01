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В Татарстане опровергли информацию о сносе стадиона ради школы Загитовой

Минспорта РТ Леонов опроверг информацию о сносе стадиона ради школы Загитовой

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Максим Богодвид/РИА Новости

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что информация о сносе футбольного стадиона «Водник» для постройки школы фигурного катания Алины Загитовой является вбросом. Его слова приводит Metaratings.

«Это был вброс СМИ. Территория совершенно свободна. Когда-то там действительно был стадион, но сейчас там ничего нет. Эта территория полностью зарезервирована под школу Загитовой, это отличное место», — заявил Леонов.

В конце 2023 года министр заявил о строительстве объекта. Строительство займет около года, а сама Загитова будет выполнять функции менеджера.

В августе 2015 года в подмосковном городе Лыткарино открылась школа фигурного катания имени Ирины Слуцкой.

Загитова также подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере ₽74,798 млн на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году. Шоу представляет собой «уникальное сочетание литературы, музыки, танца и фигурного катания».

«Алые паруса» должны привлечь внимание широкой публики к русской классической литературе и современному искусству. Реализация проекта запланирована на 15 января — 31 июля 2025 года.

Ранее стало известно, когда будет найден инвестор для школы Загитовой в Казани.

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