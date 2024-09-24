Мостовой рассказал, кто заслужил «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24

Бывший футболист Александр Мостовой заявил, что футболист мадридского «Реала» Винисиус заслужил «Золотой мяч», передает «Чемпионат».

«Помним, как они с Бензема разрывали все. Потом Карим уехал, и Винисиус разрывает сам. Для меня это бесспорный обладатель награды», — сказал Мостовой.

В текущем сезоне чемпионата Испании Винисиус провел шесть матчей, забив три мяча. В Лиге чемпионов Винисиус провел один матч, не отметившись точными ударами.

10 июня трое болельщиков испанского футбольного клуба «Валенсия» были приговорены к восьми месяцам тюремного заключения за оскорбления расистского характера в отношении Винисиуса Жуниора.

Инцидент произошел 21 мая 2023 года во время матча, который «Валенсия» выиграла у «Реала» со счетом 1:0. Оскорбления в адрес Винисиуса звучали и перед началом встречи, и по ходу игры. «Валенсия» пообещала найти и наказать виновных.

Ранее стало известно, что Винисиус получит «Золотой мяч».