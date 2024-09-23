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Стал известен новый клуб футболиста Черышева

Футболист Черышев стал игроком греческого «Паниониоса»

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Бывший полузащитник сборной России Денис Черышев подписал контракт с греческим «Паниониосом».

Сообщается, что 33-летний россиянин заключил соглашение с клубом до июля 2025 года.

Последним клубом Черышева была итальянская «Венеция», которую он покинул в июне. Прежде он выступал в Испании за «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». С «Реалом» он выиграл Лигу чемпионов, с «Севильей» — Лигу Европы, а с «Валенсией» — Кубок Испании. Игрок заявлял, что готов рассмотреть предложения в том числе из Российской премьер-лиги (РПЛ). В частности, СМИ сообщали об интересе к полузащитнику со стороны петербургского «Зенита», однако в руководстве сине-бело-голубых опровергли данную информацию.

В активе Черышева 33 матча за сборную России, в которых он забил 12 мячей и сделал пять результативных передач. На домашнем чемпионате мира — 2018 футболист стал лучшим бомбардиром российской команды, забив четыре мяча.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Черышева в €500 тысяч.

Отец Черышева ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

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