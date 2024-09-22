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Новичок «Спартака» оценил московские цены

Новичок «Спартака» Абена: не замечаю, что Москва дорогой город, нормальные цены

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csm_official/abenaofficial14/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Защитник «Спартака» Миенти Абена заявил, что не считает Москву дорогим городом. Слова футболиста приводит «Sport24».

«Я особо не трачу, поэтому не замечаю, что Москва дорогой город. В России дешевле, чем в Венгрии? Да, но мне пока сложно делать более глобальные выводы. Цены в России нормальные», — заявил Абена.

Футболист сборной Суринама прежде выступал за нидерландские «Утрехт» и «Де Граафсхап», «Спартак Трнава», «Слован» из Словакии и венгерский «Ференцварош». В Венгрии он играл сначала под руководством бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, а затем и нынешнего наставника «Спартака» Деяна Станковича.

В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» набрал 16 очков после девяти туров и идет на шестом месте в турнирной таблице, на семь баллов отставая от лидирующего «Зенита». В десятом туре красно-белые проведут гостевое дерби с «Локомотивом». Эта игра состоится в субботу, 28 сентября, и начнется в 16:30 по столичному времени.

Ранее в «Спартаке» не удивились результативности Манфреда Угальде.

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