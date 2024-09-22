Новичок «Спартака» оценил московские цены

Защитник «Спартака» Миенти Абена заявил, что не считает Москву дорогим городом. Слова футболиста приводит «Sport24».

«Я особо не трачу, поэтому не замечаю, что Москва дорогой город. В России дешевле, чем в Венгрии? Да, но мне пока сложно делать более глобальные выводы. Цены в России нормальные», — заявил Абена.

Футболист сборной Суринама прежде выступал за нидерландские «Утрехт» и «Де Граафсхап», «Спартак Трнава», «Слован» из Словакии и венгерский «Ференцварош». В Венгрии он играл сначала под руководством бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, а затем и нынешнего наставника «Спартака» Деяна Станковича.

В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» набрал 16 очков после девяти туров и идет на шестом месте в турнирной таблице, на семь баллов отставая от лидирующего «Зенита». В десятом туре красно-белые проведут гостевое дерби с «Локомотивом». Эта игра состоится в субботу, 28 сентября, и начнется в 16:30 по столичному времени.

Ранее в «Спартаке» не удивились результативности Манфреда Угальде.