Тренер «Краснодара» назвал сложным матч с «Акроном»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал сложным матч с «Акроном», несмотря на разгромную победу. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Несмотря на результат, очень сложная игра. Против Дзюбы играть всегда очень сложно. Уезжаем с хорошим настроением, впереди большая игра с «Зенитом». Сегодня мы счастливы», — заявил Мусаев.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на выезде обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 5:2.

Джон Кордоба на 27-й минуте вывел «Краснодар» вперед. Через две минуты Эдуард Сперцян удвоил преимущество гостей. Стефан Лончар с передачи Артема Дзюбы отыграл один мяч на девятой минуте второго тайма, но Сперцян и Кордоба довели счет до разгрома. В самом конце матча Владимир Хубулов отыграл один мяч, но Никита Кривцов сразу восстановил преимущество «Краснодара» в три мяча.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 21 очко. Возглавляет таблицу «Зенит» — они выиграли свой матч девятого тура и в их активе стало 23 балла. «Акрон» занимает 11-е место, у них восемь очков.

Ранее в «Краснодаре» назвали цели на сезон.