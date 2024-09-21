Аршавин заявил, что игрок «Локомотива» мог бы усилить «Зенит»

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Член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что игрок московского «Локомотива» Алексей Батраков мог бы усилить клуб с берегов Невы, передает «Спорт-Экспресс».

«Мог бы Батраков сделать «Зенит» еще сильнее? Он в том числе. Думаю, также наш Данька Козлов, Богдан Москвичев тоже», — сказал Аршавин.

В прошедшем матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» обыграл на выезде «Оренбург».

Встреча завершилась со счетом 4:2. На 16-й минуте матча счет открыл футболист москвичей Алексей Батраков. Через 20 минут Саид Сахархизан сравнял счет, но еще до перерыва Батраков вновь вывел красно-зеленых вперед. Сахархизан после перерыва восстановил равновесие в счете. Под занавес матча Жерзино Ньямси точным ударом принес «Локомотиву» победу. Владислав Сарвели на последних секундах поединка установил окончательный счет матча.

В текущем сезоне чемпионата России Батраков провел восемь матчей, забив пять мячей.

Ранее Дмитрий Сычев оценил игру молодых воспитанников «Локомотива».