Эксперт высказался о матчах Кубка России

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что не смотрит матчи группового этапа Кубка России. По его мнению, все предсказуемо и постоянно побеждают фавориты. Его слова приводит «Советский спорт».

«Матчи Кубка России не смотрю. Там все предсказуемо, побеждают фавориты. Например, вчера «Краснодару» не было смысла напрягаться — они все равно первые в группе. А, тем более, дальше выходят три команды из четырех», — заявил Мостовой.

17-19 сентября прошли матчи четвертого тура группового этапа Кубка России. В восьми играх фавориты одержали победы восемь раз. Лишь одна команда не смогла справиться в основное время — московское «Динамо» вело 2:0 в своем матче против «Динамо» (Махачкала), но выиграть в итоге удалось лишь в серии пенальти.

Действующим победителем турнира является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

Ранее «Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов.