Бывший футболист «Спартака» ответил на вопрос о возможном чемпионстве

Бывший полузащитник «Спартака» Павел Яковлев заявил, что команде будет сложно, но она имеет все шансы выиграть чемпионат России. Слова экс-игрока приводит «Матч ТВ».

«Команда играет круто, есть атмосфера в коллективе. Приятно смотреть на «Спартак». Будет тяжело, но есть все шансы стать чемпионами», — заявил Яковлев.

«Спартак» под руководством возглавившего команду в этом сезоне серба Деяна Станковича занимает пятое место в чемпионате России, набрав после восьми туров 15 очков. От лидирующего действующего чемпиона «Зенита» из Санкт-Петербурга красно-белые отстают на пять баллов. В девятом туре десятикратные чемпионы страны примут на своем стадионе московское «Динамо», располагающееся на четвертом месте с 16 баллами.

19 сентября «Спартак» дома принимает «Крылья Советов» в матче группового этапа Кубка России. На момент написания новости во встрече перерыв. После первого тайма москвичи ведут со счетом 3:0 — голы забили Шамар Николсон и Роман Зобнин. Третий мяч самарцы забили в свои ворота, отличился Кирилл Печенин.

Ранее экс-тренер «Зенита» заявил, что Александр Соболев переживет оскорбления фанатов.