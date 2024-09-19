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Стало известно, когда будет найден инвестор для школы Загитовой в Казани

Минспорта Татарстан Леонов: инвестор для школы Загитовой будет найден до конца года

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Алина Загитова' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал Алина Загитова

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что инвестор для школы фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой будет найден до конца года. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы сформировали проект, получается недешевый. Речь идет о сотнях миллионов рублей. Будем принимать решения, искать инвестора. До конца года решим эти вопросы. Это будет уникальный проект», — заявил Леонов.

В конце 2023 года министр заявил о строительстве объекта. Строительство займет около года, а сама Загитова будет выполнять функции менеджера.

В августе 2015 года в подмосковном городе Лыткарино открылась школа фигурного катания имени Ирины Слуцкой.

Загитова также подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере ₽74,798 млн на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году. Шоу представляет собой «уникальное сочетание литературы, музыки, танца и фигурного катания».

«Алые паруса» должны привлечь внимание широкой публики к русской классической литературе и современному искусству. Реализация проекта запланирована на 15 января — 31 июля 2025 года.

Ранее Слуцкая сравнила свое поколение с Алиной Загитовой.

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