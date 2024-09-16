Министр спорта Татарстана Леонов предложил в женихи Загитовой своего сына

Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов в шутку предложил фигуристке Алине Загитовой в женихи своего сына Тимофея, передает РИА Новости.

«Национальный принцип не важен, важна любовь и отношения. Она ровесница моего сына, вот и один из вариантов. Он наполовину татарин. Конечно, это все шутки», — сказал Леонов.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

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