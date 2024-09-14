Эксперт заявил, что «Локомотиву» есть, над чем работать, несмотря на хороший старт

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что московской команде есть, над чем работать, несмотря на удачный старт в Российской премьер-лиге (РПЛ).Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я бы не почивал на лаврах. Два мяча пропустили, и вроде пару раз «Оренбург» попал в штангу. Так что точно есть над чем работать в защите», — заявил Мещеряков.

Встреча восьмого тура против «Оренбурга» завершилась со счетом 4:2. На 16-й минуте матча счет открыл футболист москвичей Алексей Батраков. Через 20 минут Саид Сахархизан сравнял счет, но еще до перерыва Батраков вновь вывел красно-зеленых вперед. Сахархизан после перерыва восстановил равновесие в счете. Под занавес матча Жерзино Ньямси точным ударом принес «Локомотиву» победу. Владислав Сарвели на последних секундах поединка установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Локомотив» набрал 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице, лидирует «Зенит» с 20 очками.

Ранее бывший президент «Локомотива» оценила игру молодого футболиста команды.