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Эксперт заявил, что «Локомотиву» есть, над чем работать, несмотря на хороший старт

Мещеряков: «Локомотиву» есть, над чем работать в защите

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Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что московской команде есть, над чем работать, несмотря на удачный старт в Российской премьер-лиге (РПЛ).Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я бы не почивал на лаврах. Два мяча пропустили, и вроде пару раз «Оренбург» попал в штангу. Так что точно есть над чем работать в защите», — заявил Мещеряков.

Встреча восьмого тура против «Оренбурга» завершилась со счетом 4:2. На 16-й минуте матча счет открыл футболист москвичей Алексей Батраков. Через 20 минут Саид Сахархизан сравнял счет, но еще до перерыва Батраков вновь вывел красно-зеленых вперед. Сахархизан после перерыва восстановил равновесие в счете. Под занавес матча Жерзино Ньямси точным ударом принес «Локомотиву» победу. Владислав Сарвели на последних секундах поединка установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Локомотив» набрал 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице, лидирует «Зенит» с 20 очками.

Ранее бывший президент «Локомотива» оценила игру молодого футболиста команды.

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