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Бывший футболист заявил, что переход Сергеева в «Крылья Советов» пойдет ему на пользу

Яковлев: переход Сергеева в «Крылья Советов» пойдет ему на пользу

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Бывший футболист «Крыльев Советов» Павел Яковлев заявил, что переход нападающего Ивана Сергеева в «Крылья Советов» пойдет ему на пользу. Слова экс-игрока приводит «Матч ТВ».

«Кажется, что он пока не готов на сто процентов. Нужно время, и он выйдет на высокий уровень. Сам факт, что он приехал из «Зенита», показывает, что у него есть желание играть и получать удовольствие от этого», — заявил Яковлев.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис также заявил, что Сергеев будет много забивать в Самаре, станет лучшим бомбардиром своего нового-старого клуба, а также войдет в пятерку лучших бомбардиров всей Российской премьер-лиги.

В текущем сезоне Сергеев выходил на поле в трех матчах чемпионата России в составе «Зенита», не отметившись результативными действиями. В последнее время чемпионы России купили двух новых нападающих – аргентинца Лусиано Гонду из «Архентинос Хуниорс» и Александра Соболева из московского «Спартака».

Ранее родившийся в России вратарь сборной Вьетнама рассказал об интересе «Динамо».

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