Отец Черышева ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Российский тренер Дмитрий Черышев, отец футболиста Дениса Черышева, заявил, что его сын не планирует завершать карьеру. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Нет такой вероятности. Мы эту тему даже не обсуждаем. Поиски нового клуба продолжаются», — заявил отец футболиста.

Последним клубом 33-летнего Черышева была итальянская «Венеция», которую он покинул в июне. Прежде он выступал в Испании за «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». С «Реалом» он выиграл Лигу чемпионов, с «Севильей» — Лигу Европы, а с «Валенсией» — Кубок Испании. Игрок заявлял, что готов рассмотреть предложения в том числе из Российской премьер-лиги (РПЛ). В частности, СМИ сообщали об интересе к полузащитнику со стороны петербургского «Зенита», однако в руководстве сине-бело-голубых опровергли эту информацию.

В активе Черышева 33 матча за сборную России, в которых он забил 12 мячей и сделал пять результативных передач. На домашнем чемпионате мира — 2018 он стал лучшим бомбардиром российской команды, забив четыре мяча.

Ранее агент Черышева не исключил, что игрок перейдет в клуб из России.