Агент Барбоза: Мангаш не сможет заменить Соболева в «Спартаке»

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал переход Рикарду Мангаша в московский «Спартак», отметив, что футболист не сможет заменить форварда Александра Соболева, передает РИА Новости.

«Я не верю, что он может каким-то образом заменить Соболева. Такие сравнения нецелесообразны. С другой стороны, он все равно будет делать все возможное», — сказал Барбоза.

Португальский игрок выступал за «Виторию» с 2023 года. За это время он принял участие в 38 матчах, где забил пять голов и отдал десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €4 млн.

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» одержал победу над «Рубином» со счетом 1:0, автором единственного мяча стал аргентинский полузащитник москвичей Эсекьель Барко, реализовавший пенальти. После этого успеха красно-белые набрали 14 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Зенита». 15 сентября «Спартак» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее Мангаш заявил, что сразу согласился поехать в Россию.