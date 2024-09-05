Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший тренер ЦСКА рассказал, где клубу нужно усиление

Тренер Чанов: ЦСКА необходимо усилить атаку

close
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о финансовой ситуации в армейском клубе, заявив, что он будет до последнего надеяться на приобретения от родного клуба для конкурентоспособного выступления в чемпионате Российской премьер-лиги.

«Жду до последнего, что ЦСКА еще кем-то усилится. Если посмотреть историю переходов, то видно, что переходы происходят до последних часов. Еще впереди есть время и возможность. Думаю, переговоры ведутся. ЦСКА однозначно надо усиливаться впереди. Я ничего не думаю о разговорах, что у ЦСКА нет денег. Клуб не раскрывает этого. Ни один из клубов никогда этого не скажет. Это тайна, так быть и должно», — отметил Чанов в разговоре с Legalbet.

В то же время тренер подчеркнул, что предполагает нормальное финансовое состояние у клуба, но ни один человек извне не сможет точно сказать, как дела обстоят на самом деле.

Трансферное окно в России закрывается 12 сентября. После семи туров красно-синие под руководством возглавившего клуб в межсезонье Марко Николича занимают пятую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 13 очков. В следующем туре после паузы на игры сборной ЦСКА примет на своем поле чемпиона шести последних лет и лидера текущего сезона санкт-петербургский «Зенит».

Ранее Александр Соболев рассказал, когда принял решение уйти из «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами