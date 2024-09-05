Бывший тренер ЦСКА рассказал, где клубу нужно усиление

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о финансовой ситуации в армейском клубе, заявив, что он будет до последнего надеяться на приобретения от родного клуба для конкурентоспособного выступления в чемпионате Российской премьер-лиги.

«Жду до последнего, что ЦСКА еще кем-то усилится. Если посмотреть историю переходов, то видно, что переходы происходят до последних часов. Еще впереди есть время и возможность. Думаю, переговоры ведутся. ЦСКА однозначно надо усиливаться впереди. Я ничего не думаю о разговорах, что у ЦСКА нет денег. Клуб не раскрывает этого. Ни один из клубов никогда этого не скажет. Это тайна, так быть и должно», — отметил Чанов в разговоре с Legalbet.

В то же время тренер подчеркнул, что предполагает нормальное финансовое состояние у клуба, но ни один человек извне не сможет точно сказать, как дела обстоят на самом деле.

Трансферное окно в России закрывается 12 сентября. После семи туров красно-синие под руководством возглавившего клуб в межсезонье Марко Николича занимают пятую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 13 очков. В следующем туре после паузы на игры сборной ЦСКА примет на своем поле чемпиона шести последних лет и лидера текущего сезона санкт-петербургский «Зенит».

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