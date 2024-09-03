Алдонин высказался о новой звезде ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России, обладатель Кубка УЕФА Евгений Алдонин призвал не сравнивать 23-летнего нападающего красно-синих Тамерлана Мусаева с 26-летним Федором Чаловым, который покинул команду летом и перешел в греческий ПАОК. Слова Алдонина приводит Legalbet.

«Я бы не сказал, что Мусаев — это замена Федору Чалову в ЦСКА. У Мусаева свои качества, которые подкупают. Его целеустремленность и заряженность бросаются в глаза. У Мусаева есть желание проявлять себя и даже отрабатывать в обороне», — сказал Алдонин.

Бывший игрок ЦСКА подчеркнул, что 23-летний нападающий начал забивать с первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На данный момент Мусаев успел сыграть в составе армейцев 10 матчей в сезоне-2024/25 и записал на свой счет пять голов и один результативный пас.

«Я бы не стал сравнивать его с Максимом Глушенковым (нападающий петербургского «Зенита», который успел забить семь мячей в пяти матчах в начале сезона, но затем получил травму. — «Газета.Ru»). Но Мусаев на верном пути, у него все будет хорошо», — сказал Алдонин.

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