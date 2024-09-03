Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алдонин высказался о новой звезде ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Алдонин призвал не сравнивать 23-летнего Мусаева с Чаловым

close
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России, обладатель Кубка УЕФА Евгений Алдонин призвал не сравнивать 23-летнего нападающего красно-синих Тамерлана Мусаева с 26-летним Федором Чаловым, который покинул команду летом и перешел в греческий ПАОК. Слова Алдонина приводит Legalbet.

«Я бы не сказал, что Мусаев — это замена Федору Чалову в ЦСКА. У Мусаева свои качества, которые подкупают. Его целеустремленность и заряженность бросаются в глаза. У Мусаева есть желание проявлять себя и даже отрабатывать в обороне», — сказал Алдонин.

Бывший игрок ЦСКА подчеркнул, что 23-летний нападающий начал забивать с первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На данный момент Мусаев успел сыграть в составе армейцев 10 матчей в сезоне-2024/25 и записал на свой счет пять голов и один результативный пас.

«Я бы не стал сравнивать его с Максимом Глушенковым (нападающий петербургского «Зенита», который успел забить семь мячей в пяти матчах в начале сезона, но затем получил травму. — «Газета.Ru»). Но Мусаев на верном пути, у него все будет хорошо», — сказал Алдонин.

Ранее стала известна причина конфликта Соболева со «Спартаком».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами