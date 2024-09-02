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Путин высказался о запретах для российских спортсменов на Олимпиаде

Путин: запреты в отношении российских спортсменов нарушают олимпийские принципы

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Кадр из видео/Россия 24

Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» оценил запреты для российских спортсменов, которые были установлены на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Дело дошло до того, что полностью отменяют на между­народных турнирах слова «Россия» и «российский». Все это откровенно нарушает основополагающие принципы Олимпий­ской хартии, где сказано о недо­пустимости политизации спорта, который должен объединять людей, а не разделять», — заявил Путин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В 2023-м организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. На Олимпийские игры в Париже приехало 15 россиян в нейтральном статусе, им запрещалось демонстрировать национальную символику. Они завоевали одну медаль — серебряными призерами в женском парном теннисном турнире стали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Ранее Путин заявил, что РФ будет идти по пути демократизации спорта.

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